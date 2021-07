Fondi – Entrano nel vivo le celebrazioni per l’Anno internazionale della frutta e della verdura a Fondi. Dopo il successo della giornata di presentazione, il calendario degli appuntamenti proseguirà venerdì 23 luglio con la prima tappa del “Fondi Fruit Summer”, in programma in località Capratica, nei pressi del lido “Il Grillo”. Durante la giornata saranno distribuiti i bicchieri di “frutta da passeggio”, mentre i bagnanti saranno intrattenuti con musica e animazione. Scopo delle giornate, oltre a far divertire grandi e piccini, la promozione di stili di vita sani attraverso il consumo di frutta e verdura, in linea con obiettivi generali dell’Aifv 2021 indetti dall’Onu.

Partner del Comune, in quella che è una vera e propria maratona di sensibilizzazione con convegni, iniziative scolastiche, eventi gourmet e giornate informative sulla spiaggia, il Mercato Ortofrutticolo di Fondi.

Foto 3 di 3





A dare ufficialmente il via agli appuntamenti organizzati nell’ambito dell’Anno della Frutta e della Verdura promosso dalla Fao, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, è stato venerdì scorso il focus di approfondimento “Agricoltura 4.0: qualità, innovazione e sostenibilità per lo sviluppo del territorio”. Un appuntamento che ha visto relazionare sul tema: l’eurodeputato nonché membro della commissione Agricoltura Salvatore De Meo, l’assessore regionale all’Agricoltura Enrica Onorati, il presidente di Coldiretti Lazio David Granieri, la ricercatrice Crea nonché docente dell’Università di Tor Vergata Stefania Ruggeri e l’amministratore delegato del Mof Enzo Addessi. Un confronto aperto tra i principali attori dell’agroalimentare, che ha offerto spunti importanti, a tal punto che i relatori hanno auspicato la possibilità di organizzare un ulteriore momento di riflessione, sempre nell’ambito delle celebrazioni per l’Aifv 2021.

A dare i saluti e ad inaugurare l’Anno internazionale della frutta e della verdura a Fondi il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato, il presidente del Mof Bernardino Quattrociocchi e il direttore Roberto Sepe.

“L’Anno della frutta e della verdura indetto dall’Onu – aggiunge il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – è un’importante opportunità per la nostra città e per il Mof che abbiamo deciso di cogliere. Si tratta naturalmente di un punto di partenza in quanto l’attività di sensibilizzazione deve proseguire negli anni e coinvolgere sempre più attività produttive, mense e famiglie fino a cambiare, nei casi in cui ciò sia necessario, le abitudini alimentari della popolazione”.

“Come MOF abbiamo aderito con entusiasmo all’appello della FAO – aggiunge l’amministratore delegato, Addessi – consapevoli di poter lavorare con il Comune di Fondi a un programma di iniziative concrete per lo sviluppo ed il rilancio di un’agricoltura di qualità, sana e sostenibile. Fondi, per storia e background economico, è la Città dell’Ortofrutta e il MOF è il suo cuore pulsante. Siamo certi che questo primo calendario non sia che l’embrione di una serie di attività che porteremo avanti negli anni a venire”.

Nella serata di venerdì, a dare il benvenuto agli ospiti, sono stati i ragazzi del centro socio-educativo “L’Allegra Brigata” che hanno omaggiato i presenti con delle gustose macedonie preparate con prodotti locali. La cosiddetta “frutta da passeggio”, il simbolo di questa manifestazione e lo stesso prodotto che sarà distribuito nelle spiagge durante le tappe del “Fondi Fruit Summer”.

Questo il calendario dei prossimi appuntamenti:

Capratica: nei pressi del lido “Il Grillo” – 23 luglio;

Tumuleti (Tumulito): nei pressi del lido “Il Chioschetto” – 30 luglio;

Rio Claro: nei pressi del lido “Il Tucano” – 6 agosto;

Località Canneto: nei pressi del lido “Palm Beach” – 20 agosto.

La maratona di sensibilizzazione proseguirà fino a dicembre con “Le proposte dei ristoratori” e “Metti un frutto sotto il banco”.

Il calendario di evento è organizzato e promosso dal Comune di Fondi e dal Mof, che si sono avvalsi dell’esperienza organizzativa di Nicola Migliore (MPK21 STUDIO), gode del patrocinio dell’Onu, della Regione Lazio, della Provincia di Latina, della Confcommercio Lazio Sud, della Camera di Commercio di Latina e Frosinone e della Banca Popolare di Fondi. Hanno collaborato il Consorzio Turistico A Mare Fondi e Roberta Parisella maestro di Taekwondo e Yoga. Media partner di tutti gli appuntamenti, l’emittente radiofonica Radio Show Italia 103.5.

l Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fondi

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fondi