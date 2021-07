Green pass obbligatorio dal 6 agosto: tutti i luoghi dove sarà richiesto

Roma – Nuove regole per l’utilizzo del Green pass a partire dal 6 agosto. I nuovi criteri sono definiti nel decreto con le nuove misure anti-Covid. La certificazione verde sarà dunque necessaria per poter accedere alle attività e agli esercizi individuati dal dl approvato dal governo. Per poter accedervi, occorre possedere “certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 (validità 9 mesi) o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)” oppure l'”effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)”. Ecco dove:

– Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso

– Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi

– Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre

– Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso

– Sagre e fiere, convegni e congressi

– Centri termali, parchi tematici e di divertimento

– Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione

– Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò

– Concorsi pubblici. (fonte Adnkronos)