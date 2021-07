Il Pd di Formia cambia rotta: Magliozzi potrà scendere in campo con il simbolo

Formia – Dopo oltre un mese di tensione alle stelle nel centrosinistra locale, il Pd di Formia cambia rotta e lo fa in maniera ufficiale. Scenderà in campo con un proprio candidato, il farmacista e segretario del circolo, Luca Magliozzi.

I retroscena: Moscardelli e quel simbolo “congelato”

Magliozzi aveva già reso nota la sua candidatura. Ma, secondo le direttive, dell’allora segretario provinciale, Claudio Moscardelli, e del senatore Bruno Astorre, non poteva farlo a nome e per conto del Pd. Il simbolo, infatti, era stato ufficialmente “congelato”, ufficialmente per un tecnicismo dello Statuto (la votazione in favore della candidatura di Magliozzi non aveva ottenuto il 60% dei voti, come previsto dallo Statuto appunto), ufficiosamente per evitare che lo strappo interno diventasse esterno: circa metà del partito (l’ala che fa capo all’ex sindaco Sandro Bartolomeo) non avrebbe sostenuto la candidatura di Magliozzi, in favore del candidato sindaco della maxi coalizione civica, Amato La Mura.

Una situazione che sembrava destinata a rimanere in fase di stallo, con un Pd che, ufficialmente non sarebbe sceso in campo per le comunali del prossimo autunno, è poi stata ribaltata da un fatto inaspettato: le dimissioni del segretario provinciale Claudio Moscardelli, a seguito delle indagini scandalo sui concorsi della Asl.

L’arrivo del commissario provinciale e la ripresa del dialogo sul “caso Formia”

Una svolta inaspettata, che, però, ha permesso a Magliozzi di riprendere il dialogo sulla questione e, infine, a risolverla.

L’onorevole Matteo Mauri, arrivato a sostituire il dimissionario Moscardelli in qualità di commissario, infatti, ha deciso di ridiscutere il “caso Formia” e di provare a trovare una soluzione in vista della chiamata alle urne.

Per questo, nei giorni scorsi, la direzione cittadini dei dem si è riunita nuovamente per rimettere ai voti la candidatura di Magliozzi. Candidatura che è passata all’unanimità dei presenti… con la sola “difficoltà” che l’ala “d’opposizione” non si è neppure presentata, disertando la riunione.

Magliozzi: “Il simbolo del partito torna a casa”

La spaccatura è stata ufficializzata, quindi, anche se la conta dei danni, probabilmente, la si farà dopo le votazioni. Per ora, ad apparire di ottimo umore è il candidato sindaco dei dem che annuncia così la svolta: “Ho una notizia importante da darvi: il simbolo del Partito Democratico è tornato a casa e sarà presente alle prossime elezioni comunali.

Una grande soddisfazione da condividere con tutta la nostra comunità democratica. Un percorso – sottolinea Magliozzi – svolto nel rispetto delle regole e delle persone che si impegnano da sempre con passione per la nostra città.

Voglio ringraziare il Segretario Regionale Astorre e il Commissario Mauri per aver preso questa decisione così importante. Adesso tutti insieme al lavoro con le nostre idee e i nostri valori per dare un futuro migliore alla nostra Formia!”

Il Pd di Formia: “Con Magliozzi candidato sindaco inizia una nuova stagione”

Dopo lo stesso Magliozzi, a commentare la novità sono stati i componenti del Pd che lo sostengono, spiegando che: “interpretando l’esigenza di una nuova stagione, chiesta dalla comunità democratica di Formia, il circolo ha ottenuto il via libera dei vertici del Partito a utilizzare il simbolo alle imminenti elezioni comunali.”

Una soddisfazione innegabile per l’ala dem che crede “in un percorso chiaro, in quel campo largo e democratico che da diversi mesi il segretario Magliozzi è riuscito a mettere in piedi. Il cambiamento auspicato finalmente prende forma.”

E ancora, dal circolo sottolineano che: “Parte da Formia un rinnovamento che pone il Pd al centro di un progetto ben definito di centro-sinistra, distante da logiche esclusivamente di potere che con la nostra città e la nostra provincia hanno davvero poco a che fare.

Ci apprestiamo a rilanciare con coraggio una comunità che impieghi tutte le sue migliori energie nella ricerca di soluzioni ai numerosi problemi del territorio e all’ascolto delle parti sociali, costruendo un campo politico democratico, progressista e solidale alternativo alle destre e basato sui valori e la storia della nostra comunità politica. Riteniamo che questa sia l’unica proposta valida per contrastare la deriva culturale, sociale e politica della città.

Il PD – concludono – è un partito sano che si riconosce nei propri valori e non ha di certo paura a rivendicarli: il dialogo, la sostenibilità, la solidarietà, il merito e la questione morale.”

Quel campo largo e democratico che c’è: ecco chi sono gli alleati di Magliozzi

Se è vero che Magliozzi, in qualità di candidato sindaco, non potrà contare su un partito solido, considerato la spaccatura interna con cui, volente o nolente, dovrà fare i conti, prima e dopo le urne, è vero che quel campo largo e democratico da lui tanto auspicato, alla fine, ha preso forma. Persino prima che il Pd scongelasse il simbolo. A scendere con lui, infatti, ci sono Demos, Articolo 1, Sinistra Italiana, l’associazione “Incontri & Confronti”.

Scontri nel Pd e come risolverli: l’esempio del caso Gaeta

A questo punto, però, una domanda sorge spontanea: che ne sarà di quella parte del Pd che non è ancora ufficialmente uscita dal partito, ma che non intende sostenere il suo candidato ufficiale, bensì un suo competitor?

Per quanto il peso specifico di questa spaccatura si saprà solo allo spoglio dei voti, è probabile che Formia possa prendere a modello quanto successo a Gaeta durante le elezioni del 2017, quando il segretario provinciale era Salvatore Lapenna: il Pd non scese in campo con il simbolo, ma trovò l’accordo con il sindaco uscente, Cosmo Mitrano, per sostenerlo con una lista civica…

