SITUAZIONE. Gran parte d’Europa è sotto la protezione di un vasto anticiclone che favorisce condizioni di stabilità e prevalenza di bel tempo, ed anche l’Italia beneficia della quiete anticiclonica. Sulle nostre regioni settentrionali, tuttavia, si osservano infiltrazioni di correnti umide che attivano alcuni rovesci o temporali tra Piemonte e Lombardia, mentre nella notte altri temporali hanno coinvolto Trentino e Alto Adige. Sul resto d’Italia invece continua a prevalere il bel tempo con temperature in aumento ma senza particolari eccessi di calore, salvo qualche fiammata termica in Sardegna.

METEO VENERDÌ 23 LUGLIO. Qualche residuo fenomeno notturno sulla Val Padana centrale, in graduale esaurimento con mattinata asciutta seppur caratterizzata dalla presenza di nubi sparse e schiarite, sole prevalente sul resto d’Italia. Nelle ore diurne formazione di qualche rovescio o temporale in prossimità delle Alpi centro-orientali e lungo la dorsale appenninica sul settore tosco-emiliano e su quello campano-lucano, in esaurimento la sera. Temperature in ulteriore lieve aumento, punte di 36/38°C sulle zone interne della Sardegna centro-meridionale. Per tutti i dettagli entra nella sezione Meteo Italia. Per l’evoluzione prevista per il weekend clicca qui.

VENERDI’: giornata stabile e soleggiata sulle regioni del medio Tirreno, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi; addensamenti locali lungo l’Appennino nelle ore pomeridiane, con possibili isolati spunti piovosi non esclusi. Nubi marittime tra tarda notte e metà mattino tra Versilia, pisano, lucchesia ed empolese, in dissolvimento entro mattino. Temperature senza grandi variazioni, clima molto caldo; punte di 36°C nelle zone interne e fondovalle, specie tra cassinate, Valle del Tevere, ternano e Maremma. Venti occidentali, a tratti moderati nel pomeriggio lungo le coste. Mare poco mosso.

Sulle regioni del medio Tirreno ci attendono giornate in prevalenza soleggiate, con instabilità pomeridiana specie giovedì lungo l’Appennino, in particolare Tosco-Emiliano, associata a rovesci e locali temporali; possibili sconfinamenti serali sulle pianure tra lucchesia e empolese, con piogge deboli o al più moderate. Rovesci e brevi temporali possibili anche sull’Appennino frusinate. Temperature in aumento nelle massime, con picchi tra 33-36°C nell’entroterra. Weekend soleggiato, salvo qualche nube stratificata in transito domenica, in un contesto climatico molto caldo, specie sui settori interni e fondovalle tra Toscana, Umbria, medio-alto Lazio e Cassinate; punte di 36-38°C.

