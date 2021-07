Ostia, completata la prima fase dei lavori: via Costanzo Casana riapre al traffico

Ostia – Dopo anni di attesa, numerose polemiche e persino un incidente nel cantiere (leggi qui), via Costanzo Casana, a Ostia, riapre finalmente al traffico.

Ad annunciarlo è la sindaca di Roma, Virginia Raggi, che su Facebook scrive: “Negli ultimi anni era stata chiusa al traffico perché con Acea Ato2 abbiamo avviato lavori fondamentali per riqualificare tutto la rete idraulica della zona con il nuovo collettore fognario. I benefici per migliaia di residenti saranno enormi per l’intero quadrante di Ostia al termine dei lavori, visto che mancava un’infrastruttura di questo tipo”.

“Erano molti anni, infatti, che i cittadini aspettavano un intervento completo per potenziare la rete di raccolta delle acque – racconta -. Ora, dopo aver completato la prima fase del cantiere, abbiamo riaperto al traffico via Casana con la segnaletica che sarà ultimata nei prossimi giorni. Nelle successive fasi dei lavori ci occuperemo anche del tratto di collettore fognario da via Antonio Zotti fino a via Corrado del Greco e viale Zambrini”, annuncia la Sindaca.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio