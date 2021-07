Paura sulla Roma-Lido: vandali prendono a sassate un convoglio

Ostia – Non c’è tregua per la Roma-Lido, la ferrovia che collega il centro della Capitale a Ostia e che, da mesi, a causa di una serie di guasti tecnici, dispone di un numero sempre minore di treni.

Non sempre si tratta, però, di guasti accidentali o dovuti all’usura: nella serata di ieri giovedì 22 luglio, infatti, un gruppo di persone non ancora identificate – forse dei ragazzi, stando a quanto riferito dai testimoni – ha assalito un convoglio mentre viaggiava fra le fermate di Eur Magliana e Casal Bernocchi-Centro Giano, tirandogli contro dei sassi.

Considerevoli i danni arrecati al treno: i sassi, infatti, hanno colpito la vetrata di uno dei vagoni, frantumandolo, e il parabrezza del locomotore. Sebbene non sembri esserci stato alcun ferito, la paura che qualcuno potesse farsi male c’è stata, specie fra i passeggeri che, di ritorno da una giornata di lavoro, certo non si aspettavano di ritrovarsi vittime di un vero e proprio assalto.

Al momento non è chiaro se e quanto il convoglio colpito dovrà rimanere fermo: di sicuro sarà necessario sostituire i due vetri rotti, e questo non farà altro che contribuire al già grave rallentamento del servizio registrato nelle ultime settimane (leggi qui).

I treni attualmente a disposizione della Roma-Lido, infatti, sono appena quattro e, a meno che la Regione Lazio non riesca a reperirne almeno altrettanti, l’attività della “Freccia del Mare” sarà ulteriormente ridotta da settembre, con la soppressione di ben cinque stazioni (leggi qui).

Non sappiamo se i responsabili saranno mai identificati: di certo c’è, però, che a pagare le conseguenze del grave gesto di ieri saranno di nuovo i pendolari, gli stessi già penalizzati da un servizio il cui declino sembra, nonostante le rivendicazioni e le baruffe politiche (leggi qui), l’unica cosa davvero inarrestabile.

Il Faro online (Foto © gruppo Facebook Comitato Pendolari Roma – Il Trenino)

