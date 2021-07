Tokyo – Al via domani, sabato 24 luglio (nella notte italiana), il programma della scherma all’Olimpiade di Tokyo 2020. La giornata inaugurale prevede le gare individuali di spada femminile e sciabola maschile.

L’Italia sarà rappresentata in pedana dalle spadiste Rossella Fiamingo, Federica Isola e Mara Navarria; nella prova degli sciabolatori, invece, gli azzurri in gara saranno Enrico Berrè, Luca Curatoli e Luigi Samele.

In mattinata si è proceduto alla composizione dei tabelloni.

I sedicesimi di finale della spada femminile individuale proporranno subito un “quasi derby” tra campionesse del mondo: la catanese Rossella Fiamingo affronterà infatti Nathalie Moellhausen, italiana con cittadinanza brasiliana, che difende appunto i colori verdeoro dal 2013. Il match andrà in scena alle 9.55 (le 2.55 in Italia).

Alle 10.25 (le 3.25 italiane) la vercellese Federica Isola sfiderà la tunisina Besbes mentre alle 11.25 (le 4.25 in Italia) la friulana Mara Navarria se la vedrà con la russa Lichagina.

Alle 11.55 (le 4.55 in Italia) il via al tabellone da 32 anche della gara di sciabola maschile individuale in cui il napoletano Luca Curatoli debutterà contro il vincente dell’assalto che si disputerà precedentemente tra l’uzbeko Mamutov e il rumeno Teodosiu.

Il romano Enrico Berrè, invece, all’esordio sarà opposto al tunisino Ferjani (ore 12.20, le 5.20 italiane) mentre il foggiano Luigi Samele comincerà sfidando il cinese Xu (ore 12.45, le 5.45 in Italia).

Per quanto riguarda gli orari, la giornata sarà suddivisa in due fasi: la prima, dalle ore 9 locali (le 2 della notte in Italia) e fino alle 16.20 (le 9.20 italiane), si chiuderà con la disputa dei quarti di finale.

Dalle ore 18 (le 11 italiane) comincerà la fase clou con gli assalti validi per semifinali e finali che si concluderanno intorno alle 21.40 giapponesi (le 14.40 in Italia).

Azzurri in Gara

Sabato 24 luglio

Spada femminile | individuale (Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria)

Sciabola maschile | individuale (Enrico Berrè, Luca Curatoli, Luigi Samele)

Domenica 25 luglio

Fioretto femminile | individuale (Martina Batini, Arianna Errigo, Alice Volpi)

Spada maschile | individuale (Marco Fichera, Andrea Santarelli, Enrico Garozzo)

Lunedì 26 luglio

Sciabola femminile | individuale (Martina Criscio, Rossella Gregorio, Irene Vecchi)

Fioretto maschile | individuale (Andrea Cassarà, Alessio Foconi, Daniele Garozzo)

Martedì 27 luglio

Spada femminile | Squadra (Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria, Alberta Santuccio)

Mercoledì 28 luglio

Sciabola maschile | Squadra (Enrico Berrè, Luca Curatoli, Luigi Samele, Aldo Montano)

Giovedì 29 luglio

Fioretto femminile | Squadra (Martina Batini, Arianna Errigo, Alice Volpi, Erica Cipressa)

Venerdì 30 luglio

Spada maschile | Squadra (Marco Fichera, Andrea Santarelli, Enrico Garozzo, Gabriele Cimini)

Sabato 31 luglio

Sciabola femminile | Squadra (Martina Criscio, Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Michela Battiston)

Domenica 1 agosto

Fioretto maschile | Squadra (Andrea Cassarà, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Giorgio Avola)

Gli orari delle gare

Sabato 24 Luglio

ORE: 9.00 (2.00 Ita)

– Spada Femminile | Tab. 64

ORE: 9.30 (2.30 Ita)

– Sciabola Maschile | Tab. 64

ORE: 9.55 (2.55 Ita)

– Spada Femminile | Tab. 32

ORE: 11.55 (4.55 Ita)

– Sciabola Maschile | Tab. 32

ORE: 13.35 (6.35 Ita)

– Spada Femminile | Tab. 16

ORE: 14.35 (7.35 Ita)

– Sciabola Maschile | Tab. 16

ORE: 15.25 (8.25 Ita)

– Spada Femminile | Quarti di finale

ORE: 15.55 (8.55 Ita)

– Sciabola Maschile | Quarti di finale

ORE: 18.00 (11.00 Ita)

– Spada Femminile | Semifinali

ORE: 19.00 (12.00 Ita)

– Sciabola Maschile | Semifinali

ORE: 19.50 (12.50 Ita)

– Spada Femminile | Finale 3°-4° posto

ORE: 20.20 (13.20 Ita)

– Sciabola Maschile | Finale 3°-4° posto

ORE: 20.45 (13.45 Ita)

– Spada Femminile | Finale

ORE: 21.15 (14.15 Ita)

– Sciabola Maschile | Finale

Domenica 25 Luglio

ORE: 9.00 (2.00 Ita)

– Fioretto Femminile | Tab. 64

ORE: 9.30 (2.30 Ita)

– Spada Maschile | Tab. 64

ORE: 9.55 (2.55 Ita)

– Fioretto Femminile | Tab. 32

ORE: 11.55 (4.55 Ita)

– Spada Maschile | Tab. 32

ORE: 13.35 (6.35 Ita)

– Fioretto Femminile | Tab. 16

ORE: 14.35 (7.35 Ita)

– Spada Maschile | Tab. 16

ORE: 15.25 (8.25 Ita)

– Fioretto Femminile | Quarti di finale

ORE: 15.55 (8.55 Ita)

– Spada Maschile | Quarti di finale

ORE: 18.00 (11.00 Ita)

– Fioretto Femminile | Semifinali

ORE: 19.00 (12.00 Ita)

– Spada Maschile | Semifinali

ORE: 19.50 (12.50 Ita)

– Fioretto Femminile | Finale 3°-4° posto

ORE: 20.20 (13.20 Ita)

– Spada Maschile | Finale 3°-4° posto

ORE: 20.45 (13.45 Ita)

– Fioretto Femminile | Finale

ORE: 21.15 (14.15 Ita)

– Spada Maschile | Finale

Lunedì 26 Luglio

ORE: 9.00 (2.00 Ita)

– Sciabola Femminile | Tab. 64

ORE: 9.25 (2.25 Ita)

– Fioretto Maschile | Tab. 64

ORE: 9.55 (2.55 Ita)

– Sciabola Femminile | Tab. 32

ORE: 11.35 (4.35 Ita)

– Fioretto Maschile | Tab. 32

ORE: 13.35 (6.35 Ita)

– Sciabola Femminile | Tab. 16

ORE: 14.25 (7.25 Ita)

– Fioretto Maschile | Tab. 16

ORE: 15.25 (8.25 Ita)

– Sciabola Femminile | Quarti di finale

ORE: 15.50 (8.50 Ita)

– Fioretto Maschile | Quarti di finale

ORE: 18.00 (11.00 Ita)

– Sciabola Femminile | Semifinali

ORE: 18.50 (11.50 Ita)

– Fioretto Maschile | Semifinali

ORE: 19.50 (12.50 Ita)

– Sciabola Femminile | Finale 3°-4° posto

ORE: 20.15 (13.15 Ita)

– Fioretto Maschile | Finale 3°-4° posto

ORE: 20.45 (13.45 Ita)

– Sciabola Femminile | Finale

ORE: 21.10 (14.10 Ita)

– Fioretto Maschile | Finale

Martedì 27 Luglio

ORE: 11.25 (4.25 Ita)

– Spada Femminile | Prova a squadre | Quarti di finale

ORE: 12.45 (5.45 Ita)

– Spada Femminile | Prova a squadre | Tab. 5°-8° posto

ORE: 13.40 (6.40 Ita)

– Spada Femminile | Prova a squadre | Semifinali

ORE: 14.30 (7.30 Ita)

– Spada Femminile | Prova a squadre | Finale 7°-8° posto

– Spada Femminile | Prova a squadre | Finale 5°-6° posto

ORE: 18.30 (11.30 Ita)

– Spada Femminile | Prova a squadre | Finale 3°-4° posto

ORE: 19.30 (12.30 Ita)

– Spada Femminile | Prova a squadre | Finale

Mercoledì 28 Luglio

ORE: 10.00 (3.00 Ita)

– Sciabola maschile | Prova a squadre | Tab. 16

ORE: 11.25 (4.25 Ita)

– Sciabola maschile | Prova a squadre | Quarti di finale

ORE: 12.45 (5.45 Ita)

– Sciabola maschile | Prova a squadre | Tab. 5°-8° posto

ORE: 13.40 (6.40 Ita)

– Sciabola maschile | Prova a squadre | Semifinali

ORE: 14.30 (7.30 Ita)

– Sciabola maschile | Prova a squadre | Finale 7°-8° posto

– Sciabola maschile | Prova a squadre | Finale 5°-6° posto

ORE: 18.30 (11.30 Ita)

– Sciabola maschile | Prova a squadre | Finale 3°-4° posto

ORE: 19.30 (12.30 Ita)

– Sciabola maschile | Prova a squadre | Finale

Giovedì 29 Luglio

ORE: 10.50 (3.50 Ita)

– Fioretto femminile | Prova a squadre | Quarti di finale

ORE: 12.35 (5.35 Ita)

– Fioretto femminile | Prova a squadre | Tab. 5°-8° posto

ORE: 13.55 (6.55 Ita)

– Fioretto femminile | Prova a squadre | Semifinali

ORE: 15.10 (8.10 Ita)

– Fioretto femminile | Prova a squadre | Finale 7°-8° posto

– Fioretto femminile | Prova a squadre | Finale 5°-6° posto

ORE: 18.30 (11.30 Ita)

– Fioretto femminile | Prova a squadre | Finale 3°-4° posto

ORE: 19.55 (12.55 Ita)

– Fioretto femminile | Prova a squadre | Finale

Venerdì 30 Luglio

ORE: 10.00 (3.00 Ita)

– Spada maschile | Prova a squadre | Tab. 16

ORE: 11.25 (4.25 Ita)

– Spada maschile | Prova a squadre | Quarti di finale

ORE: 12.45 (5.45 Ita)

– Spada maschile | Prova a squadre | Tab. 5°-8° posto

ORE: 13.40 (6.40 Ita)

– Spada maschile | Prova a squadre | Semifinali

ORE: 14.30 (7.30 Ita)

– Spada maschile | Prova a squadre | Finale 7°-8° posto

– Spada maschile | Prova a squadre | Finale 5°-6° posto

ORE: 18.30 (11.30 Ita)

– Spada maschile | Prova a squadre | Finale 3°-4° posto

ORE: 19.30 (12.30 Ita)

– Spada maschile | Prova a squadre | Finale

Sabato 31 Luglio

ORE: 10.00 (3.00 Ita)

– Sciabola femminile | Prova a squadre | Tab. 16

ORE: 11.25 (4.25 Ita)

– Sciabola femminile | Prova a squadre | Quarti di finale

ORE: 12.45 (5.45 Ita)

– Sciabola femminile | Prova a squadre | Tab. 5°-8° posto

ORE: 13.40 (6.40 Ita)

– Sciabola femminile | Prova a squadre | Semifinali

ORE: 14.30 (7.30 Ita)

– Sciabola femminile | Prova a squadre | Finale 7°-8° posto

– Sciabola femminile | Prova a squadre | Finale 5°-6° posto

ORE: 18.30 (11.30 Ita)

– Sciabola femminile | Prova a squadre | Finale 3°-4° posto

ORE: 19.30 (12.30 Ita)

– Sciabola femminile | Prova a squadre | Finale

Domenica 1 Agosto

ORE: 9.00 (2.00 Ita)

– Fioretto maschile | Prova a squadre | Tab. 16

ORE: 10.45 (3.45 Ita)

– Fioretto maschile | Prova a squadre | Quarti di finale

ORE: 12.25 (5.25 Ita)

– Fioretto maschile | Prova a squadre | Tab. 5°-8° posto

ORE: 13.40 (6.40 Ita)

– Fioretto maschile | Prova a squadre | Semifinali

ORE: 14.50 (7.50 Ita)

– Fioretto maschile | Prova a squadre | Finale 7°-8° posto

– Fioretto maschile | Prova a squadre | Finale 5°-6° posto

ORE: 18.30 (11.30 Ita)

– Fioretto maschile | Prova a squadre | Finale 3°-4° posto

ORE: 19.50 (12.50 Ita)

– Fioretto maschile | Prova a squadre | Finale

