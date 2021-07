Tokyo 2020, Santa Marinella fa il tifo per il “suo” Leonardo Fioravanti

Santa Marinella – “Leonardo Fioravanti, portacolori dell’Italia del surf alle prossime olimpiadi di Tokyo, ha disputato una sessione di allenamento a Santa Marinella poco prima di imbarcarsi direzione la capitale del Paese del Sol Levante”. Inizia così una nota diffusa da sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei, per augurare “buona fortuna” al giovane campione.

“L’atleta italiano, nato e cresciuto nelle nostre acque – racconta Tidei – si confronterà con oltre 20 atleti, i più forti al mondo, per conquistare il titolo di campione olimpico per la prima volta nella storia, visto che il surf è al debutto nei giochi olimpici. Fioravanti, dopo aver dato prova di tutta la sua classe in acqua, ha rilascia un’intervista per il Coni nella struttura federale del Banzai Sporting Club”.

“L’Amministrazione si unisce a tutti gli appassionati di questo sport e farà il tifo per Leo da lontano, sperando di veder sventolare la bandiera italiana nel pennone più alto”, conclude.

