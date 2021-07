Tragedia in spiaggia a Fiumicino, “C’è bisogno di un posto fisso attivo di soccorso”

Fiumicino – “Scrivo una lettera aperta per raccontare a tutti quanti, quanto il nostro territorio ha veramente bisogno di un posto fisso attivo di soccorso in tutti i nostri arenili, affinché i soccorsi siano tempestivi” – così in una lettera aperta alla redazione de Il Faro online Massimiliano Masia di Energie per Fiumicino, un ragazzo tra i primi a prestare soccorso all’uomo morto sulla spiaggia ieri a Fiumicino (leggi qui)

“Mai mi sarei aspettato di soccorrere un uomo in acqua colto da malore e di vederlo lasciare i suoi familiari così, nella disperazione e nel dispiacere di una spiaggia intera!

E non è servito a nulla purtroppo il tempestivo intervento di tutti i bagnini in spiaggia e di tutti gli staff degli stabilimenti in loco impegnati energicamente per circa 20 lunghi minuti a cercare di tenere in vita quel povero uomo.

Non sono un medico, quindi non posso dare una diagnosi certa, ma certamente capisco quanto sia importante il tempestivo intervento dei soccorsi quando accadono queste tragedie!

Purtroppo, tutti ci siamo resi conto di quanto sia importante avere a disposizione strutture sanitarie in grado di dare supporto.

Non possiamo starcene qui con le mani in mano senza dire nulla e soprattutto bisogna affrontare seriamente queste mancanze in Comune affinché non si ripetano più eventi così gravi!

Il nostro territorio ha veramente bisogno di strutture ospedaliere e di primo soccorso, perchè la loro assenza purtroppo mette in pericolo di vita tutti, anche i vacanzieri che si recano nei nostri arenili!

Spero vivamente che qualcosa si metta in moto nel più breve tempo possibile, perchè di promesse negli anni ne sono state fatte tante, ma di conquiste poche….veramente poche!”

