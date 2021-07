Un colazione fresca, sana e nutriente? E’ possibile grazie alle breakfast bowls

Cucina e Sapori – Nel pieno dell’estate il caldo può far venir meno l’appetito, ma saltare i pasti non è una sana abitudine. La colazione, che è il pasto principale della giornata, soprattutto con queste temperature cocenti, è irrinunciabile e ci permette di iniziare la giornata con il piede giusto e di affrontarla con il giusto quantitativo di energie. L’ideale è una breakfast bowl: una colazione fresca, sana ed adatta per questa stagione… si prepara la sera prima ed è perfetta anche per chi vuole concedersi qualche minuto in più di sonno, senza perdere l’occasione di una sana colazione.

Breakfast bowls

Ingredienti per due persone:

50g di farro/riso soffiato

180g yogurt greco o 125g yogurt normale

1 cucchiaio miele

Per il topping:

10g cacao + acqua qb

Frutta a proprio gusto

Procedimento

In un recipiente unire yogurt + miele + farro/riso soffiato e mescolare. Livellare il composto in due ciotole. Preparare una cremina con cacao + acqua (se il cacao è amaro, aggiungere un po’ di zucchero) e versarlo sopra il nostro composto.

Coprire le ciotole e lasciarle a riposo tutta la notte in frigo Il mattino seguente, decorare la bowl con frutta a piacimento, granella di frutta secca, miele, creme spalmabili o cioccolato fuso. La bowl in foto è stata decorata con albicocche, granella di pistacchio e cioccolato bianco fuso.

