A spasso sul lungomare di Scauri con la droga nascosta nelle mutande

Scauri – Stamattina a Scauri di Minturno, i carabinieri del locale comando Norm – sezione radiomobile, a conclusione di servizio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto di sostanze stupefacenti, denunciavano all’autorità giudiziaria un 37 enne originario della provincia di Caserta.

In particolare, durante un controllo operato dai militari dell’Arma, avvenuto sul Lungomare, l’uomo, a seguito di perquisizione personale, veniva trovato 20 grammi di marijuana, già suddivisa in 11 dosi, in parte occultata negli slip ed in parte all’interno di uno zainetto.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

