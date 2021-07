Acilia, aveva preso a sassate un bus Atac: 57enne incastrato dalle telecamere

Ostia – E’ stato immortalato dalle telecamere di bordo, l’autore del danneggiamento di un autobus Atac avvenuto la mattina del 5 luglio scorso nella zona di piazza Eschilo.

I carabinieri della Stazione di Acilia sono riusciti a dare un nome al volto di quello sconosciuto che, dopo essere sceso dall’autobus linea 016, dove aveva avuto un alterco con un altro passeggero, sopraffatto dalla rabbia, ha lanciato un sasso contro il parabrezza del bus, causandone la rottura. Il conducente non ha potuto fare altro che interrompere il servizio e far scendere i passeggeri, poi ha chiamato i carabinieri denunciando l’accaduto.

I militari, grazie alle immagini della videosorveglianza interna al mezzo pubblico e ad una serie di accertamenti, sono riusciti ad identificare l’autore del danneggiamento: si tratta di un 57enne romano, con precedenti, che è stato denunciato a piede libero con le accuse di interruzione di pubblico servizio e danneggiamento.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

