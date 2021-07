“Chi mi manca sei tu”: a Montalto Marina una serata-omaggio a Rino Gaetano

Montalto di Castro – La rassegna Montalto Eventi 2021 organizzata dall’assessorato alla Cultura, si arricchisce con “Chi mi manca sei tu”, un omaggio a Rino Gaetano in programma domenica 25 luglio, alle ore 21:30, a piazzale Vetulonia, a Montalto Marina.

Uno spettacolo in cui Claudia Campagnola, nei panni di una groupie di Rino Gaetano, racconta i momenti salienti della vita del cantautore italiano. L’interpretazione della Campagnola incontra la musicalità di Marco Morandi, voce del gruppo i RinoMinati, band musicale che diffonde per l’Italia la musica e le parole del cantautore calabrese.

Un salto nel passato, nei mitici anni ’60 – ’70, dove tra aneddoti ed esperienze sarà possibile rivivere e riascoltare testi che hanno fatto la storia della musica italiana e che ancora oggi, a 40 anni dalla scomparsa del loro autore, continuano ad essere ascoltate anche dalle nuove generazioni.

Tante le canzoni che saranno interpretate come “A mano a mano”, “Cogli la mia rosa d’amore”, “Aida”; “Ma il cielo è sempre più blu”; brani di successi che sorprendono per la loro attualità. Un omaggio dunque alla voce e alla poesia di un artista geniale con la straordinaria complicità di artisti come Marco Morandi e Claudia Campagnola. L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative anticovid. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.

