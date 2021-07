Differenziata, 5 giornate di sensibilizzazione sulle spiagge di Fondi

Fondi – Dopo la cerimonia di ieri al Tempio di Adriano a Roma che ha visto il Comune di Fondi sul primo gradino del podio tra i comuni laziali per percentuale di raccolta differenziata (83,9%), continua l’impegno volto a migliorare i risultati ottenuti e ad aumentare l’attenzione sui temi ambientali.

Attenzione che, naturalmente, è rivolta anche alle spiagge e al litorale, per la prima volta nella storia premiato con il riconoscimento della Bandiera Blu.

Ben cinque gli appuntamenti in programma in altrettante località costiere con protagonisti i più piccoli della città. Nel corso delle iniziative, dalle 10:30 alle 12:30, saranno organizzati giochi, divertenti competizioni e gare di tiro differenziato. Ai vincitori verrà regalata una borraccia termica in acciaio e un fumetto “Missione Madre Terra”.

Per info ed iscrizioni è possibile inviare i dati dei partecipanti (nome, cognome, data di nascita e data dell’evento) al numero 3347776288.

Lunedì 26 luglio – località Sant’Anastasia

Venerdì 30 luglio – Località Capratica

Venerdì 6 agosto – Località Tumulito

Venerdì 20 agosto – Località Holiday

Venerdì 27 agosto – Salto di Fondi (Nei pressi del lido Il Tucano)

