Fiumicino, buoni libro per l’anno scolastico 2021/22: ecco come richiederli

Fiumicino – E’ stato pubblicato l’avviso per i buoni libro per l’anno scolastico 2021/22 rivolto a studenti e studentesse residenti del Comune di Fiumicino e che frequentino gli istituti di istruzione secondari di I e II grado e le scuole paritarie.

La domanda deve essere presentata entro e non oltre il termine perentorio del 10 ottobre 2021.

I requisiti richiesti sono:

– ISEE non superiore a € 15.493,71

– Residenza nel Comune di Fiumicino

– Fattura o ricevuta fiscale che comprova la spesa sostenuta

– Elenco dei testi scolastici necessari per l’anno scolastico 2021-2022

– Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda.

Le domande devono essere indirizzate all’Area Politiche Sociali e Scolastiche tramite:

– PEC: protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it, (l’invio della PEC deve avvenire attraverso lo stesso mezzo no posta elettronica) non verranno prese in considerazione le domande che perverranno successivamente al giorno 10 ottobre 2021.

– EMAIL: diritto.studio@comune.fiumicino.rm.it, entro il termine perentorio del giorno 10 ottobre 2021

La modulistica necessaria per presentare la domanda è reperibile sul sito del Comune a questo link: https://tinyurl.com/buoni-libri-20-21

