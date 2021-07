Judo, Francesca Milani tanto cuore non basta: dice addio ai Giochi

Tokyo – La judoka azzurra Francesca Milani, all’esordio alle prime Olimpiadi della vita, scende in gara sul tatami a Tokyo nei 60 kg di categoria.

Durante la notte italiana combatte con tenacia con l’atleta l’atleta taiwanese Lin Chen-Hao. Agguanta il pareggio nel match, in una gara da subito elettrizzante, ma poi si lascia poi sorprendere da un secondo waza – ari dell’avversaria a soli 16 secondi della fine dell’incontro.

Esce a testa alta la cittadina di Fiumicino dai Giochi. Ha dimostrato grande voglia di proseguire il percorso e una forte determinazione. Non sono bastati per portarla fino in fondo alla finale.

“Sono orgogliosa di me e per essere arrivata fin qui – ha detto Francesca come riportato dal sito ufficiale della Fijlkam – però mi aspettavo di più, sapevo di potercela fare ma l’emozione ha fatto la sua parte. Purtroppo, l’amaro in bocca rimane. Ora maschererò questa delusione per dare supporto ai miei compagni di squadra, per me è finita è vero, ma per loro no! Quindi ora penso solo a loro!”.

(foto@Fijlkam)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport