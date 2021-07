Latina, in casa con due fucili non denunciati: 61enne nei guai

Latina – La Polizia di Latina è costantemente impegnata nelle attività di controllo della movimentazione e detenzione di armi.

Nell’ambito di tali verifiche ieri i poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa si sono recati presso l’abitazione di un imprenditore agricolo di Borgo Podgora.

L’uomo, di 61 anni, infatti risultava possessore di armi in un altro Comune dove precedentemente risiedeva, delle quali però mancava il corretto riscontro nella banca dati delle forze di polizia.

Durante il controllo è stato accertato come l‘uomo detenesse presso la sua abitazione due fucili da caccia calibro 12, dei quali però non aveva mai provveduto a farne denuncia presso l’ufficio di polizia competente per territorio.

Pertanto le due armi sono state sottoposte a sequestro penale e il responsabile denunciato per omessa denuncia di arma.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

