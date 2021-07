Roma, colpito da una crisi epilettica mentre sta facendo sport: 30enne salvato dal 118

Roma – Colpito da una crisi epilettica mentre stava facendo attività fisica. E’ successo ieri sera, 23 luglio 2021, poco prima delle 20:00 a Roma, dove un 30enne è stato trovato a terra ansimante, con la crisi in corso.

Tempestivo e provvidenziale l’arrivo dell’ambulanza Ares 118 con infermiere a bordo: l’uomo è stato soccorso con massaggio cardiaco e, prima con il defibrillatore del centro sportivo, poi con quello dell’ambulanza, grazie ai quali ha ripreso conoscenza.

Sul posto si è recata anche l’auto medica che ha trasportato il 30enne in codice rosso al reparto di cardiologia dell’Aurelia Hospital, dove l’uomo ora è in buone condizioni.

