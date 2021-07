Tarquinia, la cantante Veronica Marini in concerto a “Cookin’jazz”

Tarquinia – Prosegue “Cookin’jazz”, la rassegna che abbina la buona musica alla buona cucina organizzata dai ristoranti Arcadia, Cavatappi, Namo Ristobottega, nell’ambito di WeTarquinia, progetto di promozione e valorizzazione della città e del suo territorio.

Il 29 luglio, alle ore 21,30, al ristorante Cavatappi, in via dei Granari, sotto torre Barucci, nel centro storico di Tarquinia, si esibirà la cantante Veronica Marini, accompagnata da Felice Tazzini, al piano, e Francesco Pierotti, al contrabbasso.

“Quinto concerto di una rassegna – afferma Tamara Luccioli, titolare del Cavatappi -, che in queste settimane si è imposta all’attenzione di Tarquinia, per la qualità artistica dei musicisti e l’eccellenza dei menù proposti con i prodotti del territorio. Per partecipare e prenotarsi occorre chiamare lo 0766 842303″.

Negli anni Quaranta New York è il centro del jazz, luogo d’incontro di alcuni tra i più strabilianti interpreti di questo genere musicale. Partendo da quel periodo rivoluzionario per il jazz e per la figura della donna nel mondo dello spettacolo, il trio proporrà un repertorio dedicato alle voci femminili che hanno caratterizzato la scena di quegli anni fino ad arrivare al presente.

Diplomata in canto jazz presso il conservatorio Santa Cecilia di Roma, Marini ha studiato canto lirico e jazz, perfezionando il linguaggio jazz con corsi e masterclass. Ha frequentato la Berklee Summer School, all’interno del Festival Umbria Jazz. Si è esibita in alcuni dei più importanti jazz club italiani, nonché all’Auditorium Parco della Musica, alla Casa del Jazz, al Jimmy Glass Jazz Bar di Valencia, all’Umbria Jazz, al teatro Parioli e al salone Margherita. È stata inoltre scelta per cantare nell’Orchestra Nazionale di Jazz diretta da Pino Jodice.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Tarquinia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Tarquinia