Tokyo 2020, L’Italkarate in Giappone per l’esordio alle Olimpiadi

Tokyo – I Magnifici cinque del karate sono sbarcati a Tokyo. Dove la disciplina è di casa, i campioni e le campionesse azzurre si preparano per le gare dei prossimi giorni.

In attesa di entrare al Villaggio Olimpico, come da protocollo, Luigi Busà, Angelo Crescenzo, Silvia Semeraro, Viviana Bottaro e Mattia Busato si allenano a Gotemba. Una località poco fuori Tokyo. Sono stati accolti con affetto ed entusiasmo dalla popolazione locale, dopo un viaggio lunghissimo di 12 ore. Gli organizzatori hanno allestito una bellissima accoglienza, fatta di sventolìo di bandiere tricolori, applausi e gigantografie sui tappeti di allenamento degli atleti olimpici all’arrivo, in un vero e proprio tempio del karate.

Sono giorni speciali per tutti loro, che si accingono ad esordire al Budokan di Tokyo per le prime Olimpiadi, del karate e della loro vita. Sono seguiti dai coach azzurri Salvatore Loria, Vincenzo Figuccio, Claudio Guazzaroni, Nello Maestri, Cristian Verrecchia e Roberta Sodero.

(foto@Fijlkam/RobertaSoderoFacebook)