Tokyo 2020, Luigi Samele è d’argento nella sciabola individuale

Tokyo – La prima medaglia italiana alle Olimpiadi è color d’argento. E’ arrivata poco fa da Luigi Samele, in una scherma italiana che promette ancora di collezionare allori. Un avversario gigantesco l’ungherese Aron Szilagyi in pedana. Il risultato finale è quello di 15 a 7 in tabellone per l’avversario. Ma la storia la scrive l’azzurro, salendo sul secondo gradino del podio e regalando all’Italia Team il primo alloro delle Olimpiadi di Tokyo.

Un percorso eccezionale quello di Samele in gara, vicecampione olimpico di sciabola. Arriva per l’atleta delle Fiamme Gialle la seconda medaglia a cinque cerchi della carriera. Un eccezionale palmares in bacheca.

(foto@AugustoBizzi)

