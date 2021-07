Covid, il green pass non servirà per partecipare a messe e celebrazioni religiose

Roma – Non ci sarà nessun obbligo di mostrare il green pass per chi partecipa alle funzioni religiose. A chiarirlo è il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, che, intervistato da Radio Capital sull’obbligo del certificato verde anche per chi va in chiesa, afferma: “non abbiamo previsto nulla”.

Per le celebrazioni liturgiche, dunque, continueranno ad essere in vigore le regole previste dal protocollo stipulato dal Governo e dalla Conferenza episcopale italiana con le successive integrazioni concordate con il ministero dell’Interno e con il Comitato tecnico scientifico: mascherine, distanziamento tra i banchi, comunione solo sulla mano, niente scambio della pace con la stretta di mano, acquasantiere vuote.

