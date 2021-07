Estate Nettuno 2021, tre sere all’insegna della musica al Teatro Spazio Vitale

Nettuno – Tre imperdibili appuntamenti musicali, sono quelli in locandina previsti per il 6, il 20 ed il 27 agosto presso “ Spazio Vitale “ a Nettuno.

A metterli in scena è l’Associazione “ La Fenice21” di Alessandra Scarpellini, figlia d’arte e specializzata nell’ambito di eventi e management musicale, molto conosciuta nel settore, perché i suoi eventi sono sempre un successo.

Il 6 Agosto dalle ore 21 sotto le stelle di Spazio Vitale, il duo Ezio Zaccagnini e Massimiliano Drappello con “ Neapolitown”, un eccezionale incontro di due personalita’ artistiche apparentemente diverse, un percussionista e un tenore, legati da un progetto innovativo e forse mai eseguito prima d’ora.

L’intuizione ritmica dell’ideatore, Ezio Zaccagnini, rende omaggio alla canzone classica napoletana, con il rispetto tipico di chi intelligentemente, si accosta ad un gigante come il repertorio musicale della grande scuola partenopea.

Per rendere possibile questo, l’idea si avvale della voce del tenore Massimiliano Drapello, che con il suo bagaglio artistico fatto di varie contaminazioni, dall’ opera alla canzone pop, accoglie con grande entusiasmo, questo nuovo modo di riproporre i capolavori napoletani. Naturalmente lo spettacolo, non si limita soltanto ad esplorare la canzone napoletana, ma i vari arrangiamenti conduconol’ascoltatore in un vero proprio giro del mondo, con classici delle piu’ diverse culture musicali.

Inoltre dall’ incontro artistico, nasce una sincera amicizia, che va al di la’ della solita collaborazione professionale, che si riflette inevitabilmente nello show, dando vita ad un interazione comunicativa di Ezio e Massimiliano, con scene divertenti ma anche riflessive sui vari aspetti della vita, che vengono condivisi con il pubblico.

Il 20 agosto sarà invece la volta di Frank Onorati e Lavinia Di Gisi, con uno spettacolare omaggio a Franco Califano e Gabriella Ferry, una performance che trasmette emozioni e ricordi di due indimenticabili artisti, mentre l’ultimo appuntamento previsto per il 27 agosto è dedicato a Lucio Battisti, Frank Onorati e la sua band ripercorranno i “ Giardini di Marzo” la cover con lo Special Guest Dino Kappa, storico bassista, arrangiatore ed autore, figura chiave nel panorama della musica italiana da Loredana Bertè a Mia Martino, Renato Zero, Cocciante, Baglioni e non per ultimo, Rino Gaetano.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Nettuno

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Nettuno