Fiumicino, impennata di positivi: 100 i casi di Covid, solo 14 i guariti

Fiumicino – “L’ultimo report della Asl Rm3 ci riporta un dato nettamente in crescita riguardo la diffusione del covid nel nostro Comune“. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“In questo momento, il totale delle persone positive è pari a 100, 63 in più rispetto all’ultimo aggiornamento – spiega Montino -. Appena 14 i guariti. Si conferma il dato sulla fascia più colpita: l’età media è, infatti, 29 anni”.

“I dati schizzano se si prendono in considerazione le località di Isola Sacra e Fiumicino dove, in totale, si registrano il 78% dei casi”. “Sono dati altissimi che ci devono tenere sull’allerta, specialmente nei comportamenti che adottiamo quando siamo con altre persone – prosegue – e che ci devono spingere a vaccinarci tutte e tutti”.

“Come ripetiamo da settimane, il vaccino è l’unica arma davvero efficace contro la diffusione del virus e, soprattutto, contro le forme più gravi della malattia – conclude -. Per questa ragione, di concerto con la Asl e con la Regione e con il supporto prezioso della Misericordia, da più di una settimana c’è in città un camper dove è possibile vaccinarsi senza prenotazione. Il camper, adesso è a Fregene, davanti al centro anziani, e ci resterà fino a tutto lunedì 26. Poi si sposterà a Passoscuro per alcuni giorni. Se avete da 18 anni in su, siete residenti o lavorate nel nostro comune, non esitate: andate e chiedete la vostra dose di vaccino Johnson&Johnson. Il vaccino protegge noi e le persone che ci sono accanto”.

