Minturno, bambino di 4 anni investito sul lungomare: elitrasportato al San Camillo

Minturno – Tanta paura oggi pomeriggio per l’investimento di un bambino di 4 anni sul lungomare di Scauri.

Il piccolo è sfuggito per un attimo all’attenzione dei genitori con i quali si trovava e ha attraversato la strada. In quel preciso momento, purtroppo, si è trovata a passare una Fiat Panda che ha investito il bambino.

Le condizioni del piccino sono apparse immediatamente serie, per questo gli operatori del 118 e gli uomini della Polizia locale di Minturno accorsi tempestivamente, hanno chiesto l’intervento di un’eliambulanza.

Il bambino è stato trasportato d’urgenza al San Camillo di Roma dove è stato sottoposto a cure specifiche visti i traumi riportati: frattura scomposta di una gamba e qualche costola rotta. Per fortuna non versa in pericolo di vita.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Minturno

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Minturno