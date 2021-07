Olimpiadi, il Papa: “In questo tempo di pandemia siano un segno di speranza”

Città del Vaticano – “Venerdì scorso si sono aperte a Tokyo le trentaduesime Olimpiadi (leggi qui). In questo tempo di pandemia, questi Giochi siano un segno di speranza, un segno di fratellanza universale all’insegna del sano agonismo. Dio benedica gli organizzatori, gli atleti e tutti coloro che collaborano per questa grande festa dello sport!”. A dirlo è Papa Francesco, al termine dell’Angelus, pregato in piazza San Pietro con oltre 2mila, tra nonni e nipoti, accorsi in Vaticano per la celebrazione della prima Giornata mondiale dei nonni e degli anziani (leggi qui).

