Ostia, feste in spiaggia in barba alle regole: sanzionati due stabilimenti

Roma – Non si ferma l’attività di controllo da parte della Polizia Locale di Roma Capitale per il contrasto di fenomeni irregolari, il rispetto delle misure Anti-covid e delle regole anti alcol.

Intensi i controlli sul litorale romano che si sono estesi anche nelle zone interne di Acilia ed Infernetto. Due stabilimenti stati sanzionati per violazione delle linee guida sulla tutela della salute pubblica, per svolgimento di attività di intrattenimento musicale non autorizzato e ulteriori illeciti amministrativi.

Particolare attenzione ai luoghi tipici della movida, quali Trastevere, Campo de Fiori, Monti, Pigneto, Ponte Milvio, Eur, San Lorenzo e Ostia.

Mirate verifiche hanno riguardato la somministrazione, vendita e consumo irregolare di alcolici, che hanno portato a contestazioni per oltre una decina di esercizi commerciali e locali pubblici, nonché per alcuni avventori perché sorpresi a consumare bevande alcoliche inosservanti del regolamento di polizia urbana. I sigilli sono scattati per due minimarket , rispettivamente in zona Cecchignola ed in Centro Storico, già diffidati nel corso di precedenti accertamenti, per la vendita di alcolici oltre l’orario consentito.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio