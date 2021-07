Tokyo 2020, Ferrari verso la finale per l’oro: “Ci credo fino in fondo”

Tokyo – Debutta alle Olimpiadi tanto desiderate Vanessa Ferrari. Le ha strappate al destino lo scorso mese di giugno in Coppa del Mondo a Doha (leggi qui), dopo che aveva vinto il bronzo europeo nella ginnastica artistica del cuore (leggi qui). Ha esordito allora in gara con la squadra femminile a Tokyo 2020 e ha ottenuto il miglior punteggio della competizione.

Suo l’esercizio della trave, il volteggio e il corpo libero che ha incantato e mostrato sul quadrato, sulle note di “Con te partirò” con benedizione di Andrea Bocelli, che ha fatto il tifo per lei (leggi qui).

Alla sua quarta Olimpiade l’azzurra ci crede e ha sfoderato tutto il suo magico talento: “Felice di come sia andata la gara”. Ha detto a margine della gara, come riporta il sito ufficiale di Federginnastica e con il sorriso di chi sa che in finale potrà scrivere la storia: “Provarci fino in fondo”.

(Foto Ricardo Bufolin / FGI)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport