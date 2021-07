Acilia, topo d’appartamento colto sul fatto: arrestato dai carabinieri

Ostia X Municipio – I Carabinieri della Stazione di Acilia, infine, hanno arrestato un 29enne di origini cilene, con precedenti, sorpreso in un comprensorio di via Fabiano Landi mentre stava tentando di forzare la porta di una delle abitazioni. Il 29enne, che alla vista dei militari si è dato alla fuga, è stato rintracciato e bloccato poco dopo.

Nel corso della perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di attrezzi per lo scasso e di alcuni oggetti precedentemente rubati dall’interno del comprensorio.

La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita ai legittimi proprietari, mentre il 29enne è stato arrestato.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio