Aggrediva le vittime per rapinarle: 23enne denunciato ad Acilia

Ostia X Municipio – Nel pomeriggio di ieri, al termine di un’articolata attività investigativa, i Carabinieri della Stazione di Acilia hanno identificato e denunciato a piede libero il responsabile di 2 rapine.

La settimana scorsa, un uomo si era infatti reso responsabile – a distanza di pochi giorni – di 2 violente aggressioni a mano armata: la prima, ai danni di una pensionata, che era stata gettata a terra, colpita con un pugno e rapinata di una collanina in oro; la seconda, nei confronti di un 56enne, aggredito nella notte e derubato del proprio telefono cellulare e di 20 euro.

In entrambe le occasioni, il malvivente, armato di coltello, non si era limitato a minacciare le proprie vittime, ma le aveva aggredite con estrema ferocia, tanto da dover richiedere l’intervento dei sanitari.

I Carabinieri hanno subito avviato una serie di accertamenti che li hanno portati, in breve tempo, sulle tracce del violento rapinatore, riconosciuto quale autore dei reati.

L’uomo, un pregiudicato 23enne già sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G. per pregressi reati contro la persona ed il patrimonio, è stato inchiodato alle sue responsabilità e denunciato a piede libero.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

