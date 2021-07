“Arte & Artisti”, una conferenza nel Castello Caetani di Fondi

Fondi – Tra i tanti scopi dell’Associazione Pro Loco Fondi c’è quello della promozione turistica, culturale, sociale, naturalistica della Città di Fondi e del suo comprensorio.

Per perseguire queste finalità, vengono organizzati eventi durante l’anno che meglio mettono in evidenza le peculiarità della Città.

Per Venerdì 30 luglio 2021 la Pro Loco Fondi ha organizzato una conferenza interattiva accogliendo l’idea e la collaborazione del giornalista e scrittore Augusto Maria Micci (ex corrispondente al Parlamento Europeo e Consiglio d’Europa a Strasburgo).

Parteciperanno:

Augusto Maria Micci – conferenziere; i professori Antonio di Fazio e Antonio Villa. Narratrice: Maira Ester Baldari.

Saluti di Beniamino Maschietto, Sindaco di Fondi e di Vincenzo Carnevale, Assessore Cultura e Turismo. A Coordinare sarà Gaetano Orticelli,

giornalista e presidente Pro Loco Fondi. L’ingresso è libero – prenotazioni: info@prolocofondi.it – 3297764644.

L’evento si terrà nella sala terranea del Castello Caetani di Fondi venerdì 30 luglio 2021 alle ore 19,00.

“L’Arte – sostiene Augusto Micci – è un prodotto dell’ingegno dell’uomo, della sua immaginazione, del pensiero sempre vivo, dell’idea che non muore. E la musica è presente, non manca la poesia tra i misteri delle forme volute dall’artista.

L’artista è un portento ubriaco di talento, ubriaco di vita, di follia latente se incapace di dominarla.

L’artista non appartiene a nessuno, nemmeno a se stesso.

L’artista è un simpaticone incontrollabile immerso in un grande sogno tra la bellezza e lo stupore, è una furia che travolge con l’opera compiuta: vedi il Davide del Buonarroti, la Monna Lisa di Leonardo, la Primavera del Botticelli.

C’è Dio dentro al talento, ed è immortale come il Colosseo, la Venere di Milo, Omero e Dante, Shakespeare e Mozart, la Contessa di Castiglione, Romolo e Remo, la primavera nella chioma di Astrid di Svezia.

Ma cos’è l’arte? Se ne parlerà in maniera interattiva nella conferenza di venerdì 30 luglio 2021 alle ore 19,00 nel Castello Caetani di Fondi, dove, tra l’altro è in corso la prima Biennale d’Arte”.