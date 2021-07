“Balconi in festa”, tradizione, cultura e intrattenimento a braccetto nel centro storico di Ardea

Ardea – Si è conclusa una settimana di eventi e spettacoli che hanno animato le serate in Piazza del Popolo tra i balconi del centro storico, addobbati dagli abitanti come vuole la tradizione.

“L’Associazione culturale Oltre il Ponte ha chiamato poeti, scrittori, musicisti e artisti che hanno dato vita ad eventi e spettacoli tutte le sere da lunedì 19 luglio con un programma ricco di stimoli culturali e di novità per il pubblico rutulo” – spiegano gli organizzatori.

“Tra gli altri, una mostra degli “Acquarellisti” e degli scultori Sandro e Martino Stenico che è stata allestita nella palestra della scuola elementare intitolata a Giacomo Manzù.

La maestra di danza Jasmine Dumaine e le sue allieve ci hanno mostrato il filo che unisce le danze orientali al flamenco spagnolo (datemi il nome del suo gruppo o della scuola di danza).

I percorsi del pane hanno attraversato il paese riscoprendo i siti degli antichi forni. Le giovanissime allieve della scuola “Empathy ballet studio” di Pomezia hanno danzato con le belle coreografie di Martina De Paolis e Giada Quilli, su testi che esprimono le rivendicazioni dei giovani di oggi.

Abbiamo ascoltato dai maestri dello strumento i suoni delle zampogne e delle cornamuse che hanno accompagnato le danze e i riti di gran parte della tradizione popolare dell’Europa medievale.

La grande orchestra della banda della Polizia Locale di Roma ha fatto un omaggio alle musiche da film di Ennio Morricone e Piero Piccioni. Per la serata conclusiva si è esibita la banda dell’Associazione Filarmonica “Città di Ardea” in concerto e, per chiudere in bellezza, la band “Ora Liga” con cover di Luciano Ligabue”.

