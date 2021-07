Cane pastore avvolto dalle fiamme in Sardegna: resiste per proteggere il suo gregge

Sono giorni devastanti. La Sardegna soffre a causa degli incendi che stanno divorando terreni, case, scuole, aziende… e purtroppo non risparmiano neanche anche animali, alcuni dei quali sono rimasti intrappolati dalle fiamme.

A margine del dolore che attanaglia l’isola a causa dei tanti, troppi fronti di fuoco c’è la storia di cane pastore che nonostante le fiamme è rimasto al suo posto, imperterrito, impegnato a portare avanti il suo compito: proteggere il gregge.

L’animale investito dal fuoco non si è allontanato dalle sue pecore, è rimasto fermo immobile lì dove stavano le pecore affidate alle sue cure. E’ stato solo per un caso fortunato che il cucciolo è stato trovato da un medico veterinario che lo ha salvato.

Il pastore nonostante avesse i segni del fuoco su tutto il corpo “è rimasto fermo sul muretto mentre le fiamme lo avvolgevano. No, non l’ho soppresso – ha scritto il veterinario sul suo profilo facebook – perché guarirà. E’ stato stabilizzato e mandato in clinica per l’ospedalizzazione… non ha il chip, dubito che succeda ma se qualcuno dovesse riconoscerlo si faccia sentire”.

( Il Faro online)