De Donno: “Una mozione per chiedere maggiore presenza di forze dell’ordine a Nuova Ostia”

Ostia – “Esprimo soddisfazione per l’importante intervento da parte dei Carabinieri in Piazza Gasparri a Ostia; azione con la quale hanno scoperto uno dei punti di spaccio e interrotto l’azione di un’importante banda criminale”.

Così in una nota il Consigliere De Donno di Demos Laboratorio Civico X. “Proprio alcuni qualche giorno prima ho protocollato una mozione per promuovere un deciso intervento nella zona di Nuova Ostia – anche con una maggiore presenza delle Forze dell’ordine – ed oggi la riunione dei capigruppo l’ha calendarizzata per giovedì 29 p.v.

Il nostro approccio mette sempre insieme l’azione di promozione sociale, culturale ed educativa con quello del controllo, investigativo, di prevenzione e repressione, a tutela dei cittadini.

Ed è per questo motivo che come Demos-Laboratorio Civico X lavoriamo sempre con le associazioni e gruppi di volontariato di ogni zona del nostro Municipio per favorirne l’azione.

Non a caso abbiamo scelto di aprire in quella parte del territorio la nostra sede politica, che sarà da subito luogo di aggregazione sociale e punto di riferimento dei cittadini con uno sportello di ascolto psicosociale”.