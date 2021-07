Fiumicino, Caroccia: “In corso i lavori Acea Ato 2 in via Pesce Luna”

Fiumicino – “Sono in corso da questa mattina, 26 luglio 2021, in via Pesce Luna i lavori di allaccio dalla vecchia alla nuova condotta idrica, con l’inserimento delle nuove prese idriche”. Lo dichiara in una nota stampa, l’’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Caroccia.

“Si tratta di un lavoro – spiega l’Assessore – che si e reso necessario nel quartiere a causa dei frequenti guasti, con relativi fuori servizio del flusso idrico essenziale per le varie riparazioni della condotta, e della successiva riparazione del manto stradale dovuto al guasto idrico imprevedibile.

Come Amministrazione comunale abbiamo fatto in modo che Acea Ato 2 provvedesse alla bonifica di oltre 1 chilometro di condotta con i vari snodi collegati, e con il fuori servizio di oggi c’è il passaggio definitivo dalla vecchia alla nuova condotta, resasi disponibile dopo il nullaosta Asl, pertanto in via Pesce Luna e nelle zone collegate manca, come da comunicazione fatta da Acea, il servizio idrico fino al pomeriggio inoltrato, mentre in altre zone più staccate, in corrispondenza della scuola C. Colombo, il flusso idrico e stato già ripristinato, come comunicato da Acea”.

“Da lunedì, – conclude Caroccia – in via Pesce Luna Acea partirà anche con il ripristino stradale dei punti interessati e i lavori di asfaltatura proseguiranno anche nell’area circostante a quella attualmente interessata dal cantiere”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino