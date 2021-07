Formia, in treno senza biglietto: invitata a scendere prende a morsi un poliziotto

Formia – Qualche giorno fa una cittadina nigeriana di ventotto anni è stata denunciata in stato di libertà dalla Polizia Ferroviaria di Formia per essersi rifiutata di fornire le proprie generalità e per i reati di resistenza, oltraggio, minacce e lesioni a Pubblico Ufficiale.

La 28enne a bordo di un treno partito da Napoli e diretto a Roma, sprovvista di titolo di viaggio, all’invito del capotreno prima e successivamente di due poliziotti, liberi dal servizio, di dare indicazioni sulla propria identità, ha assunto un atteggiamento aggressivo e non collaborativo.

Appena il convoglio ha raggiunto lo scalo ferroviario di Formia, gli agenti della Polizia Ferroviaria, intervenuti in ausilio, hanno invitato la viaggiatrice a scendere, ma la donna ha prima ferito un operatore con un morso alla mano e poi ne ha strattonato un altro che è caduto rovinosamente a terra sul marciapiede del binario nello scalo ferroviario. I due agenti colpiti sono ricorsi a cure mediche.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

