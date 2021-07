Fregene: il camper vaccini attivo fino alle 17.30 di martedì 27 luglio

Fiumicino – In accordo con la Asl Rm3, il camper per la vaccinazione anti-covid rimarrà a Fregene anche domani 27 luglio 2021. Per tanto, sarà possibile recarsi in via Fertilia (davanti al centro anziani), dalle 9 alle 17.30 di domani per chiedere il vaccino Johnson&Johnson (monodose).

Si ricorda che non è necessaria la prenotazione e che possono accedere alla vaccinazione al camper tutte le persone maggiorenni che risiedono o lavorano sul territorio del Comune di Fiumicino. Al camper troverete il personale medico della Asl RM3 e le volontarie e i volontari della Misericordia.

