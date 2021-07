Fregene, ubriaco molestava i passanti: arrestato

Fiumicino – A Fregene, durante un controllo effettuato dai Carabinieri nella scorsa notte, è stato arrestato un giovane 28enne di Fiumicino, con precedenti, sorpreso – evidentemente alticcio – mentre stava importunando chiunque gli si presentasse davanti, compresi i militari che stavano cercando di riportarlo alla calma.

Alla richiesta di esibire i documenti fatta dai Carabinieri, nei cui confronti il giovane ha proferito generiche minacce e frasi oltraggiose, lui si è rifiutato, motivo per cui è stato accompagnato in caserma in stato di arresto. E’ in attesa di essere sottoposto all’udienza di convalida.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

