Judo, Fabio Basile dice addio alle Olimpiadi: battuto ai preliminari

Tokyo – Niente da fare per Fabio Basile che, nella terza giornata di gare dell’Olimpiade nel Budokan a Tokyo, non è riuscito nei 73 kg a superare il turno con il sudcoreano An Changrim.

Al termine di un incontro estremamente incerto, nel quale l’azzurro non ha risparmiato idee ed energie, An Changrim campione del mondo a Baku 2018 ha trovato lo spunto risolutore con una sequenza o uchi-o soto gari quando il tempo del golden score aveva superato i 4 minuti e 30 secondi.

“Oggi Fabio stava molto bene –ha detto il tecnico azzurro Raffaele Toniolo– è stato un incontro tra due grandi campioni, molto teso sul filo del rasoio. Fabio ha dato tutto e ha perso con un avversario che arriverà in fondo. Purtroppo, il sorteggio non è stato dei migliori”.

Il forte coreano infatti, ha poi superato anche l’uzbeko Turaev e l’israeliano Butbul ed alle 10 (italiane) disputerà la semifinale olimpica con il georgiano Shavdatuashvili, mentre nell’altra semifinale Shohei Ono (Jpn) se la vedrà con il mongolo Tsend-Ochir.

“Fabio ha fatto veramente un ottimo incontro, il koreano An era alla sua portata –ha detto Giovanni Esposito, che con Fabio Basile ha condiviso il percorso di qualificazione per Tokyo- per quanto riguarda le semifinali, quei quattro atleti corrispondono esattamente ai miei pronostici. Ormai credo di conoscere i miei avversari quasi meglio di me stesso”. (fijlkam.it)

(foto@fijlkam)

