Latina, spari in centro con una scacciacani: la bravata gli costa cara

Latina – La Polizia di Stato di Latina, durante la decorsa notte, è intervenuta nei pressi di un esercizio pubblico lungo la circonvallazione cittadina, dove un cittadino straniero era stato aggredito da due persone.

Sul posto i poliziotti apprendevano che l’uomo, poco prima, mentre si trovava fermo al semaforo con il suo monopattino, era stato quasi investito da un’autovettura con a bordo due uomini.

Appena provava a chiedere spiegazioni del pericoloso gesto, veniva affrontato dagli occupanti dell’auto uno dei quali, sceso dal veicolo, esplodeva un colpo d’arma da fuoco.

La dinamica dei fatti ha fatto convergere sul posto le Volanti e personale della Squadra Mobile che, dopo aver visionato il filmato registrato dalla vittima con il suo cellulare, hanno rintracciato i due pericolosi aggressori.

Si tratta di due giovani di Aprilia, incensurati.

Interrogati dalla Polizia, hanno ammesso le loro responsabilità e hanno fatto ritrovare l’arma di cui si erano disfatti durante la fuga: si tratta di una pistola scacciacani priva del tappo rosso.

Entrambi sono stati denunciati all’A.G. e nei loro confronti è stata avviata la procedura per il foglio di via e divieto di ritorno nel Comune di Latina.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Latina

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Latina