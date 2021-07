Riconosce la coppia che lo aveva denunciato per furto e li aggredisce: arrestato 30enne a Ostia

Ostia X Municipio – Nel fine settimana, i Carabinieri di Ostia hanno ulteriormente rafforzato i quotidiani servizi di controllo del territorio che hanno portato all’arresto di 2 persone.

Nello specifico, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ostia hanno arrestato un cittadino tunisino di 30 anni con le accuse di minaccia aggravata, lesioni personali e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

L’uomo, già resosi responsabile di un tentativo di furto su autovettura a seguito del quale era stato denunciato, ha riconosciuto, in una coppia che stava transitando a piedi in piazza della Stazione Vecchia, i proprietari del mezzo “responsabili” dei suoi guai giudiziari. Il 30enne, insieme ad un complice che al momento è rimasto sconosciuto, ha aggredito la coppia minacciandola con un tubo di ferro ed un coltello.

Per sua sfortuna, proprio in quel momento stava passando in strada la pattuglia dei Carabinieri: i militari sono immediatamente intervenuti, disarmando l’aggressore e immobilizzandolo. Le vittime sono dovute ricorrere alle cure dei sanitari per delle lievi ferite riportate. Sono così scattate le manette ai polsi del cittadino tunisino, che verrà accompagnato al Tribunale di Roma per l’udienza di convalida, mentre il complice, datosi alla fuga, è tuttora ricercato.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

