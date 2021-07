Tennis, Giorgi e Fognini avanzano agli ottavi di finale alle Olimpiadi

Tokyo – C’è anche il tennis ad avanzare in gara alle Olimpiadi. Gli azzurri stanno proseguendo il torneo. Non solo pugilato, nuoto, canottaggio e judo, anche il tennis convince e fa sognare.

Camila Giorgi e Fabio Fognini sono agli ottavi di finale. Il terzo giorno del torneo si è svolto sui campi in cemento dell’Ariake Tennis Park. La numero uno azzurra dopo aver vinto all’esordio contro la statunitense Jennifer Brady, ha conquistato per 6-3 6-1 il secondo match superando la russa Elena Vesnina. Prosegue la Giorgi allora fino agli ottavi. Con lei lo fa l’esperto Fognini. Nel singolare maschile accede agli ottavi, dopo aver sconfitto il bielorusso Egor Gerasimov per 6-4 7-6 in poco meno di un’ora e tre quarti.

L’avventura olimpica termina invece per Lorenzo Sonego nel torneo individuale. Nel doppio sono state eliminate al secondo turno Sara Errani/Jasmine Paolini.

(foto@FedertennisFacebook)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport