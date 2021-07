Beach volley, Lupo – Nicolai a un passo dagli ottavi di finale alle Olimpiadi

Tokyo – Alla Shiokaze Park Arena di Tokyo è arrivato il secondo successo nel torneo di beach volley per gli azzurri Paolo Nicolai e Daniele Lupo.

I vicecampioni olimpici hanno avuto la meglio oggi sulla coppia giapponese Gottsu-Shiratori 2-0 (21-19, 21-16). In un match caratterizzato da vento e pioggia gli atleti dell’Aeronautica Militare sono stati bravi a recuperare un primo set complicato, quando la formazione nipponica è stata a lungo avanti (9-12). Gli azzurri sotto (15-18) nel finale hanno cambiato marcia e con un fondamentale break hanno fissato il punteggio sul (21-19).

Diverso l’andamento della seconda frazione, la coppia dell’Aeronautica Militare e quella giapponese sono arrivati in parità sul (10-10), poi i ragazzi di Matteo Varnier hanno fatto il vuoto. Con un lunghissimo parziale Paolo e Daniele sono volati sul (18-11) e di fatto hanno chiuso il match (21-16).

Con due vittorie in altrettante gare Nicolai-Lupo sono a un passo dalla qualificazione diretta agli ottavi, decisiva sarà la sfida di venerdì 30 luglio (ore 9 italiane) contro i polacchi Kantor-Losiak, oggi usciti battuti dal match con Thole-Wickler 2-0 (22-20, 21-16).

Paolo Nicolai: “Paradossalmente abbiamo sofferto un po’ di più della gara d’esordio. Non era facile perché non conoscevamo benissimo gli avversari e poi le condizioni meteo erano molto particolari. Il vento era strano, non riuscivo a capire bene come tirava, in match così è importante trovare subito gli aggiustamenti necessari e noi siamo riusciti a farlo anche se ci abbiamo messo un po’. Loro poi sono partiti forte, essendo coppia di casa volevano fare bene qui ma noi poi siamo riusciti a prendere le misure e progressivamente abbiamo fatto sempre meglio. Con questa vittoria c’è stato un bel passo avanti. Siamo nella migliore posizione possibile dopo due partite e di questo siamo soddisfatti”.

TABELLINO: Lupo-Nicolai – Gottsu-Shiratori 2-0 (21-19, 21-16)

Lupo-Nicolai – Punti in attacco: 26 (13 Nicolai, 13 Lupo); Aces: 2; Battute sbagliate: 6; Muri vincenti: 5; Errori totali: 9.

Gottsu-Shiratori – Punti in attacco: 21 (8 Gottsu, 13 Shiratori); Aces: 4; Battute sbagliate: 4; Muri vincenti: 1; Errori totali: 9.

Arbitri: Sumavil (Arg) e Wang (Cin)

Durata Set: 20’, 17’.

Classifica Pool F

Nicolai-Lupo 2V, Thole-Wickler (GER) e Kantor-Losiak (POL) 1V, Gottsu-Shiratori (JPN) 0V.

Il Calendario della Pool F

30/07: Nicolai/Lupo – Kantor/Losiak ore 16 locali (ore 9 in Italia)

31/07: Gottsu/Shiratori – Thole J./Wickler ore 11 locali (ore 4 in Italia)

(federvolley.it)

