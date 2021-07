Cerveteri – Viale Benedetto Marini a Cerenova, arteria stradale di collegamento importantissima della Frazione balneare, ha un impianto di illuminazione pubblica totalmente nuovo. Il Comune di Cerveteri, insieme alla Multiservizi Caerite spa, ha infatti realizzato e messo in funzione 50 nuovi punti luce al LED, che porteranno un duplice vantaggio: da un lato una illuminazione più forte ed incisiva, che garantisce oltre ad una maggiore visibilità stradale una sicurezza ulteriore per i tanti residenti della strada, dall’altro un risparmio che supera il 50%.

“In questi anni, con il prezioso lavoro della Multiservizi Caerite, sfruttando in pieno il finanziamento Ministeriale, settore Sviluppo Economico, abbiamo attuato una profonda azione di restyling della pubblica illuminazione in tantissime zone della nostra città – dichiara Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri – interventi importanti, che sono andati a sostituire i vecchi punti luce, o in alcuni casi a metterne dove prima non c’erano per niente, sono stati effettuati nelle Frazioni de I Terzi e Borgo San Martino, in Via Sergio Angelucci e in Viale dei Tirreni a Cerenova, in Piazza Aldo Moro a Cerveteri capoluogo, in Via Albinoni e in Piazza Tommaso Albinoni a Valcanneto e in tante altre aree del capoluogo e delle Frazioni. Gli interventi proseguiranno anche nelle settimane a seguire, per ultimare un piano di rifacimento di pubblica illuminazione davvero importante per Cerveteri e per i cittadini”.

Foto 3 di 5









“Con l’occasione – conclude l’Assessore Matteo Luchetti – ringrazio l’Ingegner Umberto Forghieri e tutto il personale della Multiservizi Caerite, con il quale sin dal mio insediamento al ruolo di Assessore ho trovato una importante e proficua collaborazione. Ricordo inoltre che questi interventi rientrano nell’ambito del Decreto Crescita della norma Fraccaro, che il Comune ha saputo cogliere ottimamente, e che quindi alle casse dell’Ente non sono costati nulla”.