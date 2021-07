Covid a Fiumicino, Montino: “Contagi in crescita ma non dipende dai maxischermi per la finale”

Fiumicino – “Secondo l’ultimo report della Asl Roma 3, i dati dei positivi in città sono ancora in crescita”. Lo fa sapere, in una nota, il sindaco Esterino Montino. “In questo momento, nel nostro comune, ci sono 125 persone positive in totale – spiega il sindaco -, 29 in più rispetto all’ultimo aggiornamento, e 4 guariti”.

“Il 77% di questi si concentra tra Isola Sacra e Fiumicino – prosegue Montino -, mentre il 6% è a Parco Leonardo e il 5% a Fregene. Sale di un po’ l’età media che adesso è pari a 30 anni, mentre il rapporto con la popolazione totale è di 0.15”.

“Leggo, in queste ore, polemiche strumentali secondo cui l’aumento dei contagi sarebbe riconducibile ai maxi schermi per la finale degli europei – commenta -. Niente di più falso. E lo dicono i dati. A Passoscuro, dove hanno partecipato alla proiezione della partita, nel pieno rispetto delle regole, molte più persone che alla Darsena, registriamo appena il 2% del totale dei contagiati. Quindi, basta polemiche inutili: piuttosto ognuno adotti comportamenti responsabili e di buon senso”.

“Questi dati ci dicono che dobbiamo continuare ad essere molto prudenti e a non lasciarci andare nell’erronea convinzione che la pandemia sia superata – sottolinea il sindaco -. Questo significa che bisogna usare la mascherina al chiuso (anche se si entra in un bar per pochi minuti), ma anche all’aperto nelle situazioni in cui non si può rimanere distanti”.

“La campagna vaccinale prosegue in tante forme diverse, tutte pensate per raggiungere il maggior numero di persone possibile – conclude il sindaco -. In quest’ottica rientra l’iniziativa del camper vaccinale che, da domani sarà a Passoscuro, in piazza Santarelli negli stessi orari e con le stesse modalità avute finora: dalle 9 alle 18, senza prenotazione. Possono andare tutte le persone residenti o che lavorano nel nostro Comune e che abbiano compiuto 18 anni “.

