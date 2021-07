Covid, Greta Thunberg: “Un privilegio, nel mondo la distribuzione dei vaccini è iniqua”

Stoccolma – La giovane attivista svedese Greta Thunberg rende noto di aver ricevuto la prima dose di vaccino contro il covid in un tweet con la sua foto con la mascherina sul viso e il cerotto al braccio. “Sono estremamente grata e privilegiata di essere in grado di vivere in una regione del mondo in cui posso già essere vaccinata. La distribuzione del vaccino nel mondo è estremamente disuguale”, ha aggiunto, citando il New York Times, secondo cui “l’84 per cento delle somministrazioni sono avvenute in Paesi con reddito alto e medio alto”. “Solo lo 0,3 per cento delle dosi sono state somministrate in Paesi a basso reddito”, ha denunciato Greta, che ha 18 anni e vive in Svezia. “Nessuno è al sicuro fino a che tutti non lo sono. Ma quando vi viene offerto un vaccino, non esitate. Salva vite”, ha quindi concluso. (fonte Adnkronos)