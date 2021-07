Fiumicino, un kit di benvenuto per gli stranieri che diventano italiani

Fiumicino – “E’ stato emozionante, oggi, accogliere il giuramento che convalida la cittadinanza italiana, riconosciuta dal Presidente della Repubblica, della signora Dorota Shkurashivska che è arrivata in Italia nel 1998 e vive a Maccarese”.

Ad annunciarlo è il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, che spiega: “La signora Shkurashivska non è certo la prima, tra le persone di origine straniera che vivono a Fiumicino, a ricevere la cittadinanza italiana, ma è la prima donna a ricevere il nostro nuovo kit di benvenuta“.

“Dopo la firma dell’atto, ho consegnato alla nostra nuova concittadina, la bandiera italiana, una piccola bandiera del Comune e una copia della Costituzione introdotta da una lettera firmata dal sindaco Montino e da me che è il nostro modo per accogliere e fare sentire a casa loro tutte e tutti coloro che scelgono il nostro Paese per vivere e costruirsi un futuro – conclude Di Genesio Pagliuca -. Siamo convinti che l’accoglienza sia un valore da coltivare e promuovere perché ogni persona che arriva in Italia possa essere il simbolo di come le differenze arricchiscano ogni società. Benvenuta, quindi, alla signora Dorota Shkurashivska, da oggi ufficialmente nuova italiana”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino