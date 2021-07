Germania, esplosione in un impianto chimico a Leverkusen: un morto, 16 feriti

Leverkusen – Un morto, sedici feriti, quattro dei quali in condizioni gravi, e quattro dispersi. E’ il bilancio di un’esplosione avvenuta in un parco industriale con aziende chimiche a Leverkusen. Lo hanno riferito le autorità della città situata 20 chilometri a nord di Colonia, sulle rive del Reno.

L’esplosione è avvenuta alle 9.30 in un deposito dell’inceneritore di rifiuti del distretto di Buerrig. Sul posto decine di vigili del fuoco e agenti di polizia, che hanno chiuso la vicina autostrada.

La causa dell’esplosione non è ancora nota. L’ufficio federale per la Protezione Civile ha classificato l’esplosione come “una minaccia estrema” e ha esortato la popolazione della città del Nord Reno Westfalia a non lasciare le proprie case e a tenere le finestre chiuse. (fonte: Adnkronos)