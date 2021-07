Latina, sorpresa a rubare aggredisce la proprietaria del negozio: arrestata per rapina

Latina – La Polizia di Stato di Latina, nel pomeriggio di ieri, è intervenuta in un negozio della zona est della città, dove una donna era stata sorpresa a rubare.

Infatti, poco prima, la proprietaria dell’attività aveva sorpreso una 29enne che tentava di allontanarsi dal posto senza pagare della merce prelevata dagli scaffali.

All’intervento della proprietaria, la donna reagiva violentemente nel tentativo di darsi alla fuga con la merce rubata, causando anche alcuni danni al negozio. Nonostante la reazione, comunque, la stessa veniva fermata e consegnata ai poliziotti.

Per lei, già gravata da specifici precedenti di polizia, è scattato l’arresto per rapina.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

