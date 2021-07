Ostia – Un inaspettato diversivo nella serata di oggi, martedì 27 luglio, a Ostia, dove quasi una decina di cavalli hanno “sfilato” al tramonto sulla pista ciclabile del lungomare, lasciando di stucco tutti i turisti presenti.

I cavallerizzi, tenendo per le briglie i loro maestosi e imponenti destrieri, hanno percorso un lungo tratto della pista ciclabile – i cui lavori sono attualmente in corso (leggi qui) -, sul lungomare Duilio, tra lo stupore dei passanti, che si sono fermati ad ammirare la scena: adulti e bambini in trasferta a Ostia hanno infatti interrotto la loro passeggiata al tramonto e, incantati, ne hanno seguito, almeno con lo sguardo, il passaggio.

A dir la verità, per i lidensi non è esattamente una novità: da anni, infatti, vengono organizzate numerose passeggiate a cavallo sul lungomare che, da qualche tempo, si sono “spostate” anche sulla pista ciclabile.

Scene d’ordinaria amministrazione, dunque, la cui bellezza rimane, però, decisamente straordinaria, specie per chi, ad Ostia, arriva da lontano.

